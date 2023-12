Campinense faz revanche com Maguary-PE na série de amistosos

Campinense e Maguary-PE entram em campo neste sábado (30) em mais um amistoso preparatório de olho na temporada de 2024.

A partida acontece às 15h, no Estádio Arthurzão. No primeiro embate entre as duas agremiações nordestinas, melhor para a da Paraíba, que venceu por 1 a 0 no Ernestão, no último dia 23.

Este vai ser o quarto compromisso de pré-temporada do Campinense. O último da Raposa foi no dia 27, quando a equipe considerada reserva perdeu pelo placar de 4 a 2 para o Sub-20 da Queimadense, no Estádio Ernestão, em Queimadas.

Já quando enfrentou o próprio Maguary-PE, vitória por 1 a 0, com gol do atacante Maycon Rangel.

O Maguary-PE, por sua vez, faz o seu segundo jogo preparatório. E, novamente, diante do Campinense. Já no Campeonato Paraibano, a estreia da Raposa vai ser contra o Pombal, fora de casa, no dia 17 de janeiro.

* Com gepb