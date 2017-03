SORTEIO

Campinense encara velho conhecido nas quartas do Nordestão. Veja confrontos

Com um velho conhecido no caminho do Campinense, as quartas de final da Copa do Nordeste tiveram seus confrontos definidos no final da manhã desta sexta-feira (24), após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Ainda que não haja clássicos nesta etapa, os rivais tidos como mais tradicionais podem se encontrar na semifinal do torneio regional.

A Raposa, assim como em 2013 (quartas) e ano passado (semi), vai encarar o Sport, com o primeiro jogo no Amigão e a volta na Ilha do Retiro. Nas duas últimas oportunidades o Rubro-Negro paraibano levou a melhor ante o Leão;

De um lado da chave, ficaram Bahia e Vitória, que encaram Sergipe e River-PI, respectivamente. Ambos os times de Salvador decidem em casa a vaga na semi. Caso avancem, se encontram para clássico valendo vaga na final.

Foto: Ascom / CBF

Na outra parte do cruzamento de quartas, além de Campinense x Sport, ficou definido o duelo Itabaiana x Santa Cruz. O Tricolor pernambucano decide a vaga nas semifinais jogando no Arruda.

Caso a Raposa consiga mais uma vez superar o Leão da Ilha terá pela frente nas semifinais um dos algozes da temporada 2016. No ano passado, o Campinense perdeu a final do Nordestão para o Santa e foi eliminado da Série D pelo Tremendão do interior sergipano.

A princípio, os confrontos de quartas de final estão marcados para os dias 29 de março e 2 de abril. Em breve a CBF deve anunciar a tabela detalhada, com dia e horário de cada partida.

A final do torneio está prevista para ser disputada em jogo de ida e volta, nos dias 17 e 24 de maio, após a definição dos Estaduais.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste:

Bahia x Sergipe

Vitória x River-PI

Sport x Campinense

Santa Cruz x Itabaiana