NORDESTÃO

Campinense encara Uniclinic para tentar vitória que vale R$ 505 mil

Um jogo que valeu R$ 505 mil.

É assim que diretoria, comissão técnica e jogadores do Campinense estão encarando a partida de logo mais, 16h, no Amigão, contra o Uniclinic-CE, pela quinta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

A importância dessa peleja para os rubro-negros tem uma razão: a vitória garante a classificação da Raposa para o mata-mata, o que vai representar uma cota de mais de meio milhão de reais.

Vale lembrar que pela participação na fase de grupos, com exceção dos representantes de Maranhão e Piauí (receberam metade), cada clube já embolsou R$ 600 mil.

Além da premiação em dinheiro, que certamente dará tranquilidade para a diretoria honrar seus compromissos na temporada, o Campinense busca manter uma escrita. É que desde que o Nordestão foi retomado, em 2013, o time cartola conseguiu avançar de fase.

E para repetir esse feito em 2017, a Raposa de Sérgio China não terá apenas o Uniclinic como adversário hoje. As seguidas lesões musculares e o Departamento Médico cheio estão dificultando a vida do treinador.

Para a partida desta tarde, o comandante rubro-negro pelo menos quatro desfalques: Gabriel Valongo, Gilmar, Ronaell e Tiago Orobó, sem contar com Negreti e Renatinho, que podem até aparecer no banco de reservas, mas não estão 100%.

Foto: Ascom / Campinense Clube

Outro que não reúne totais condições de jogo é o atacante Maranhão. Ele se recupera de dores musculares que o tiraram do empate contra o Atlético de Cajazeiras no meio de semana. Ontem o camisa 11 conseguiu treinar e está confirmado no time.

Uniclinic

Lanterna do Grupo A, a Águia de Precabura perdeu as quatro partidas que disputou até aqui. O time de Fortaleza tomou 11 gols e não conseguiu marcar.

É o fiel da balança da chave. Quem perder ponto para o Uniclinic, estará fadado ao insucesso.

Após o empate em 2 a 2 com o Ceará, no domingo passado, quando a equipe garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Cearense, o técnico Anderson Silva teve a semana cheia para trabalhar a equipe.

Como não aspira mais chances de classificação, o treinador pode até poupar algumas peças pensando no Vozão, que novamente será o adversário do Uniclinic no próximo domingo, já pelo mata-mata do estadual.

Porém, como não tem jogos no meio de semana, a tendência é que ele repita o time do último jogo.

Arbitragem

Diego Pombo Lopes (CBF/Bahia) é o dono do apito para Campinense x Uniclinic. Ele terá as assistências de Adailton Jose de Jesus Silva e Dijalma Silva Ferreira Júnior (ambos CBF/Bahia). O paraibano Clizaldo Maroja é o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Campinense: Glédson, Fabinho, Joécio, Rafael Jensen e Felipe Ramon; Magno, Fernando Pires e Diego Torres; Augusto, Maranhão e Casagrande (Léo Ceará). Técnico: Sérgio China.

Uniclinic: Dionathan; João Neto, Luiz Fernando, Airton Júnior e Anderson Sobral; Guídio, Jerson e Vaninho; Moré, Edson Cariús e Netinho. Técnico: Anderson Silva.