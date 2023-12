Campinense encara time do RN no primeiro teste para o Paraibano 2024

O Campinense segue trabalhando no Estádio Renatão sob a batuta do técnico Francisco Diá, de olho na disputa do Campeonato Paraibano de 2024, única competição que o time tem a disputar.

E já pensando no Estadual, a diretoria definiu o primeiro amistoso da pré-temporada. Será contra o Globo FC, do Rio Grande do Norte, na próxima segunda-feira, às 20h, no Estádio Amigão.

De acordo com a diretoria rubro-negra, o motivo do pequeno adiamento se deu pela indisponibilidade da Águia de Ceará-Mirim para a data acertada anteriormente, uma vez que a equipe potiguar ainda não iniciou os seus trabalhos de pré-temporada.

Após trabalho em dois turnos no sábado, os 19 atletas que compõem atualmente o elenco, retornaram as atividades neste segunda-feira, quando, pela manhã, realizaram treinamentos específicos em uma academia da cidade e à tarde farão mais um treino tático em um campo particular de Campina Grande.

A Raposa deve anunciar nos próximos dias mais novidades para o seu plantel, uma vez que o elenco, de acordo com o presidente do clube, Lênin Correia, não está fechado.

Neste meio tempo a equipe seguirá se preparando de olho na disputa do Paraibano, competição da qual o Campinense estreará contra o Pombal, fora de casa, em partida ainda com data e local a serem definidos pela FPF-PB.

