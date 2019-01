Campinense encara Serrano para tentar assumir liderança da chave

O Campinense vai encarar o Grêmio Serrano logo mais, às 16h, no Amigão, para tentar assumir a liderança do Grupo do Campeonato Paraibano de 2019. A partida tem validade pela terceira rodada do certame.

Para tanto, o técnico Francisco Diá vai precisar mais uma vez lidar com desfalque de última hora. É que o volante Vitor Maranhão, que treinou na equipe titular até a última sexta-feira, não foi regularizado, o que forçará o treinador a mudar a formação do time.

Situação parecida aconteceu na semana passada, quando o atacante Lopeu foi vetado pelo Departamento Médico na véspera da partida contra o Nacional de Patos. Recuperado, mas não 100%, o centroavante deve compro o banco de reservas na peleja deste domingo (27).

O lateral esquerdo James, o meia Álisson Xabala e o atacante Chaveirinho são outros desfalques rubro-negros.

A tendência é que Diá escala a Raposa com três volantes, liberando mais os laterais e preenchendo o meio-campo para reforçar a marcação. A falta de compactação do time foi um do detalhes mais trabalhados durante a semana de preparação.

O volante Romeu é o favorito para herdar a vaga que seria de Vitor Maranhão.

Serrano

Parado há 11 dias, desde que venceu o CSP, em João Pessoa, o Lobo da Serra, mandante da partida de logo mais, quer tentar surpreender o Campinense para somar mais três pontos e se manter com chances de classificação.

O técnico Luciano Silva não deve mexer na escalação da vitória contra o Tigre praiano.

Contratado durante a semana, o volante Robertinho não foi regularizado e está sendo preparado para a próxima rodada.

Arbitragem

Jackson Ribeiro, árbitro do terceiro escalão da Federação Sergipana de Futebol, apita Serrano x Campinense. Ele contará com as assistências de Klidenn Tadeu e Flávia Renally, ambos dos quadros da FPF.

Prováveis escalações

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Darlan, Weverson e Jefferson Sandes; Iago, Igor Rodrigues, Renato Diniz e Anderson; Michael e Jones. Técnico: Luciano Silva.

Campinense: Wagner Coradin, Neílson, Henrique Mattos, Richardson e João Victor; Cléber, Dedé, Romeu (Alex Mineiro) e João Paulo; Warlei e Dênis. Técnico: Francisco Diá.