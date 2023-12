Campinense encara Maguary-PE em mais um teste da pré-temporada

Às vésperas do início dos campeonatos estaduais da Paraíba e de Pernambuco, Campinense e Maguary-PE ficam frente a frente neste sábado em partida amistosa buscando ajustar ainda mais as suas equipes de olho no início da temporada.

A partida entre a Raposa e o Azulão acontece às 15h30 deste sábado, no Estádio Municipal de Queimadas.

Este será o segundo compromisso de pré-temporada do Campinense. Na última segunda-feira, no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Rubro-Negro bateu o Globo FC pelo placar de 1 a 0, com gol de Lucas Reis.

A expectativa da comissão técnica raposeira é dar ainda mais ritmo de jogo aos atletas que hoje compõem o grupo que disputará o Campeonato Paraibano pelo clube, única competição do calendário do time no ano que vem.

Contra a Raposa, o Maguary-PE fará a sua primeira partida amistosa neste período de preparação para a disputa do Campeonato Pernambucano.

No decorrer da semana, o Azulão anunciou a chegada do meia Esquerdinha, ex-Santa Cruz, que defenderá a equipe no Pernambucano do próximo ano. A expectativa, inclusive, é que todo o elenco do time atue neste compromisso interestadual.

Vale lembrar que o amistoso estava previsto para acontecer, inicialmente, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Porém, na última quarta-feira (20) a principal praça esportiva de Campina Grande precisou ser fechada para reforma no gramado e só deve ser reaberta no próximo dia 17 de janeiro, às vésperas da primeira rodada do estadual.

* Com gepb