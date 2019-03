Campinense encara lanterna Serrano para tentar antecipar classificação

Depois de uma semana turbulenta, com greve dos jogadores por atraso no pagamento dos salários, o Campinense enfrenta o Serrano neste domingo (10), às 16h, no Amigão, para tentar carimbar o passaporte para as semifinais do Campeonato Paraibano 2019.

A partida tem validade pela oitava rodada do estadual. Caso vença o Lobo da Serrano, a Raposa chegará aos 17 pontos, manterá a lidernça do Grupo B e não poderá mais ser alcançada pela Perilima, que soma nove pontos, faltando duas rodadas para o final da primeira fase.

Com boa parte das pendências financeiras resolvidas na sexta-feira, o técnico Francisco Diá comandou trabalho tático no campo do Palmeiras da Malhada Grande, zona rural de Queimadas, e definiu a equipe vai a campo logo mais.

O Rubo-Negro tem o desfalque do volante Cléber, capitão da equipe, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, recebido na última rodada, contra o Nacional de Patos.

Os atacantes Warlei, lesionado, e Chaveirinho, ainda em fase de transição, continuam fora de combate.

Serrano

O Lobo da Serra quase teve dois treinadores renomados do futebol paraibano no início da semana.

Mas depois de anunciar Celso Teixeira e Neto Maradona e ver as negociações, de alguma forma, fracassarem, a diretoria definiu que o jovem Arthur Ferreira é quem vai assumir a equipe.

A missão do novo treinador é complicada: somar mais pontos que o Treze nas últimas três rodadas para se livrar do rebaixamento.

O Serrano é lanterna do Grupo A, com cinco pontos, um a menos que o Galo.

Arbitragem

O paulista Marcelo Aparecido, que usa escudo da FPF-PB, apita Campinense x Serrano. Seus auxiliares serão Luiz Felipe e Ruan Neres.

Prováveis escalações

Campinense: Wagner Coradin, Neílson, Jean, Richardson e João Victor; Romeu, Vitor Maranhão, Álisson Xabala e João Paulo; Dênis e Lopeu. Técnico: Francisco Diá.

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Darlan, Weverson e Jefferson Sandes; Fernando Luiz, Jonny, Renatinho e Robertinho; Ivandro Neto e Ítalo. Técnico: Arthur Ferreira.