Campinense encara Globo-RN em preparação para o Paraibano 2024

O Campinense inicia nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, a série de jogos amistosos de pré-temporada. O adversário logo mais é o Globo FC, do Rio Grande do Norte.

Essa será o primeiro teste do novo elenco da Raposa, que é comandando pelo velho conhecido do clube, Francisco Diá. Serão pelo menos três amistosos do clube antes da estreia no Campeonato Paraibano, que está marcado para começar no dia 17 de janeiro.

Ainda em 2023, o clube encara o Maguary-PE duas vezes. No dia 23 de dezembro, a Raposa joga em Queimadas diante do clube pernambucano. No dia 30, é a vez do Campinense visitar o Maguary-PE em solo pernambucano.

O jogo de logo mais também marca o último jogo do ano no Amigão, que depois de hoje vai passar por melhorias no tocante ao gramado, para que o estádio fique com o campo bom para os jogos do estadual e da Copa do Nordeste, com o Treze.

A expectativa do Governo do Estado é reabrir o Amigão para jogos na rodada de estreia do Paraibano, dia 17 de janeiro.

Em 2024, a equipe disputa apenas o Paraibano, competição da qual o estreará contra o Pombal, fora de casa, em partida ainda com data e local a serem definidos pela FPF-PB.