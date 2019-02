Campinense encara Bota-RJ para tentar avançar e garantir mais R$ 625 mil de cota

Embalado pela vitória no Clássico dos Maiorais do último domingo, o Campinense entra em campo logo mais, às 20h30, no estádio Amigão, para encarar o Botafogo-RJ pela primeira fase da Copa do Brasil.

Será a primeira partida oficial da história de paraibanos e cariocas, que até então se enfrentaram amistosamente em três oportunidades, com dois empates e uma vitória alvinegras.

O duelo desta quarta-feira (13) também tem outro valor histórico: é a reedição do jogo inaugural do Amigão, aberto oficialmente no dia 8 de março de 1975, oportunidade em que a Raposa e o time de General Severiano ficaram no 0 a 0.

Caso consiga se classificar, o Campinense, que já garantiu R$ 525 mil, embolsa mais R$ 625 mil da cota de participação da segunda fase. Para tanto, só a vitória interessa ao Rubro-Negro, já que o empate classifica o Bota-RJ.

Avançar de fase na Copa do Brasil, portanto, seria a salvação financeira da Raposa na temporada.

Para a peleja de hoje, o técnico do Rubro-Negro, Francisco Diá, continua com os desfalques do atacante Chaveirinho e do lateral esquerdo James. A tendência é que ele repita a escalação que iniciou o clássico de domingo, quando a equipe cartola venceu o rival Treze por 1 a 0.

No entanto, ontem, no último treino para a partida, realizado no Amigão, o treinador raposeiro testou o zagueiro Henrique Mattos no time principal, assim como o meia João Paulo centralizado no ataque, na vaga de Lopeu. As dúvidas serão desvanecidas somente minutos antes de a bola rolar.

– O Campinense passa por um momento bom, mas agora é outra competição, outro nível, contra um time de Série A de Campeonato Brasileiro, treinado por um profissional competente, que é o Zé Ricardo. A gente perdeu duas peças muito importantes, Chaveirinho e James, mas os jogadores que estão entrando têm superado as dificuldades e acredito numa boa apresentação do Campinense – comentou Diá.

Botafogo-RJ

Depois de um início de temporada ruim, o Botafogo-RJ de Zé Ricardo conseguiu duas vitórias nos últimos dois jogos e desembarcou em Campina Grande afim de exorcizar o fantasma da Aparecidense, que ano passado eliminou a equipe justamente na primeira fase da Copa do Brasil.

Ainda sem poder contar com os meias Marcus Vinícius, Léo Valência e o recém contratado Cícero, o treinador ganhou João Paulo, recuperado de lesão muscular, como opção.

Com base no que se viu dos treinamentos de segunda-feira, ainda no Rio, e ontem, já na Paraíba, provavelmente Zé Ricardo vai repetir a escalação da vitória do meio da semana passada, pela Copa Sul-Americana, ante o Denfensa y Justiça

Arbitragem

Rodrigo D’alonso Ferreira, de Santa Catarina, apita Campinense x Botafogo-RJ. Ele contará com as assistências dos conterrâneos Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O quarto árbitro é o pernambucano Gleydson Ferreira Leite.

Prováveis escalações

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Henrique Mattos, Richardson e João Victor; Cleber, Romeu, Gustavo e Álisson Xabala; Warlei e João Paulo (Lopeu). Técnico: Francisco Diá.

Botafogo-RJ: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan; Jean, Alex Santana e Luiz Fernando; Erik, Rodrigo Pimpão e Kieza. Técnico: Zé Ricardo.