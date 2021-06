Campinense e Sousa iniciam disputa pelo título do Paraibano 2021

Envolvidos com a Serie D, onde fazem parte do mesmo grupo, Campinense e Sousa deixa essa competição de lado e iniciam a dispuita pelo título do Campeonato Paraibano de 2021, em dois jogos.

O primeiro duelo acontece nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O segundo e que apontará o campeão, acontece domingo, no Estádio Marizão, em Sousa.

A Raposa chega para a grande final depois de eliminar Atlético-PB e Botafogo-PB, nas disputas de pênaltis. Já o Sousa, que se classificou direto às semifinais por ter feito melhort campanha, eliminou o São Paulo Crystal no tempo normal.

No Campinense, ainda invicto no comando do time, o treinador Ranielle Ribeiro espera manter o embalado não só pelas conquistas nas fases decisivas do Estual, mas comn a boa vitória por 3 a 0 sobre o América-RN pela Série D.

Para o confronto de logo mais, o comandante raposeiro deve manter a base do time que venceu o América-RN.

Pelo lado do Dinossauro do Sertão, o técnico Índio Ferreira esperaque o time esqueça a goleada sofrida para o ABC-RN, pela quarta divisão nacional.

Para ele, o importante é procurar fazer um bom resultado diante do Campinense para decidir o título estadual em casa, com a vantagem.

Neste jogo, o treinador conta com a volta de alguns titulares, que foram poupados: Arisson, Roni Lobo, Marcelo, Weslley e o volante Daniel Costa.

Ficha Técnica

Campinense

Mauro Iguatu, Vitinho, Michel Bennech, Cleiton e Felipinho; Rafinha, Patrick, Marcelinho e Marcos Nunes; Matheus Régis e Cláudio. Técnico – Ranielle Ribeiro

Sousa

Ricardo, Arisson, Roni Lobo, Marcelo e Weslley; Liniker, Daniel Costa, Juninho e Wesley Soares; Dentinho e Rodrigo Poty. Técnico – Índio Ferreira

Árbitro- Afro Rocha

Assistentes – Kildenn Tardeu e Rafael Guedes