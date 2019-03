O caminho para o sonhado acesso à Série C já está definido, ou pelo menos o início da caminhada.

Nesta sexta-feira (01) a CBF divulgou a composição de cada um dos grupos da edição de 2019 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Serrano está no Grupo A6 e o Campinense no Grupo A7.

A competição continua com o mesmo formato da edição de 2018, contando com 68 clubes divididos em 17 grupos, com quatro equipes cada, e o pontapé inicial será no dia 4 de maio.

A Série D não será interrompida durante as disputas da Copa América, que acontece entre os meses de junho e julho no Brasil.

Ao todo, são seis fases na competição. Na primeira fase, os paraibanos estão nos grupos A6 e A7, respectivamente.

O Lobo vai encarar o Bahia de Feira-BA, América-PE e América-RN. Já a Raposa terá pela frente o ASA-AL, Jacuipense-BA e Vitória-PE.

O regulamento segue o mesmo das edições anteriores, com os primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados avançando para a segunda fase, quando começa o mata-mata que leva à final, marcada para acontecer nos dias 11 e 18 de agosto.

Antes, porém, nos dias 14 e 21 de julho, os clubes que passarem pelas quartas de final garantem, além da vaga na semifinal, o acesso à Série C de 2020.

Confira os grupos da Série D 2019:

GRUPO A1

Rio Branco-AC

Fast Clube-AM

Barcelona-RO

São Raimundo-RR

GRUPO A2

Galvez-AC

Manaus-AM

Santos-AP

Real Ariquemes-RO

GRUPO A3

Ypiranga-AP

Moto Club-MA

São Raimundo-PA

Atlético-RR

Grupo A4

Floresta-CE

Bragantino-PA

River-PI

Santa Cruz-RN

Grupo A5

Atlético-CE

Maranhão-MA

Central-PE

Altos-PI

Grupo A6

Bahia de Feira-BA

Serrano-PB

América-PE

América-RN

Grupo A7

ASA-AL

Jacuipense-BA

Campinense-PB

Vitória-PE

Grupo A8

Coruripe-AL

Fluminense-BA

Salgueiro-PE

Sergipe-PE

Grupo A9

Juazeirense-BA

Aparecidense-GO

Itabaiana-SE

Gurupi-TO

Grupo A10

Iporá-GO

Corumbaense-MS

Sinop-MT

Palmas-TO

Grupo A11

Anapolina-GO

Patrocinense-MG

Operário-MS

União-MT

Grupo A12

Sobradinho-DF

Vitória-ES

Caldense-MG

Portuguesa-RJ

Grupo A13

Brasiliense-DF

Serra-ES

URT-MG

Ituano-SP

Grupo A14

Tupi-MG

Itaboraí-RJ

Hercílio Luz-SC

Novorizontino-SP

Grupo A15

Foz do Iguaçu-PR

Boavista-RJ

Gaúcho-RS

Brusque-SC

Grupo A16

Cianorte-PR

Caxias-RS

Tubarão-SC

São Caetano-SP

Grupo A17

Maringá-PR

Avenida-RS

Joinville-SC

Ferroviária-SP