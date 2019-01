Campinense e Botafogo-PB medem forças no primeiro clássico do Paraibano 2019

Numa reedição de recentes finais de campeonato, Campinense e Botafogo-PB fazem, logo mais, às 20h30, no estádio Amigão, em Campina Grande, o primeiro clássico do Paraibano de 2019.

Líderes de seus grupos, Raposa e Belo não querem vacilar para que os adversários não encostem na tabela de classificação. A partida é válida pela quarta rodada do estadual.

O Rubro-Negro, na ponta do Grupo B, tem 7 pontos, apenas um a mais que o Atlético de Cajazeiras, mas vem de uma boa vitória sobre o Serrano, no último fim de semana, por 3 a 0.

Já o time da capital lidera o Grupo A, com 9 pontos, três a mais que o segundo colocado Treze, e é a única equipe que mantém os 100% de aproveitamento no torneio.

O retrospecto dos confrontos das duas equipes que venceram os últimos seis campeonatos da Paraíba (4 vezes o Botafogo-PB e 2 vezes o Campinense) é bastante equilibrado. São 304 duelos na história, e cada um venceu 111 vezes.

Para o duelo desta noite, o treinador do Campinense, Francisco Diá, não pode contar com o lateral James e os atacantes Afonso Júnior e Chaveirinho, que se recuperam de lesão. Além deles, Felipe Tchelé, que também joga na frente, está de saída do clube e nem deve ser relacionado.

Pelo lado do Botafogo-PB, Evaristo Piza, comandante botafoguense, tem o desfalque certo do zagueiro Willian Goiano, ex-Campinense, que foi expulso na última rodada. No mais, toda equipe está a disposição, mesmo com o desgaste da maratona de jogos. Essa será a terceira das quatro partidas que o Belo disputará no intervalo de dez dias.

Arbitragem

O sergipano Marcel Phillipe Martins, do segundo escalão de árbitros da Federação Sergipana, será o comandante do Clássico Emoção. Schumacher Marques e Paulo Ricardo ficam como auxiliares. A dupla é da Paraíba, assim como o quarto árbitro, Autobele Costa.

Prováveis escalações

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Henrique Mattos, Richardson e João Victor; Cléber, Romeu, Dedé (João Paulo) e Alex Mineiro; Warlei e Lopeu. Técnico: Francisco Diá

Botafogo-PB: Saulo, Roniery, Donato, Lula e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinicius e Marcos Aurélio; Clayton, Dico e Nando. Técnico: Evaristo Piza.