Campinense derrota o Nacional no JC e encaminha vaga para o mata-mata

Fora de casa, o Campinense conseguiu se redimir com a sua torcida. Depois de empatar com o Sousa na rodada anterior, o time rubro-negro venceu o Nacional por 3 a 1 em pleno Estádio José Cavalcanti, em Patos.

O jogo fechou a sétima rodada do Campeonato Paraibano. João Paulo, Lopeu e Dênis marcaram os gols do Rubro-negro, cabendo a Biro Biro descontar para o Canário do Sertão.

Com o resultado, a Raposa manteve a liderança isolada do Grupo B, com 14 pontos, um mais que o Atlético e cinco da Perilima, terceiro colocado. Por sua vez, o Naça estacionou na terceira posição do Grupo A, com 9 pontos.

Na oitava rodada, o Nacional enfrenta a Perilima, na próxima quarta-feira, no Amigão. O Campinense só volta a jogar no dia 9, no sábado. contra o Serrano.

Ficha técnica

Nacional de Patos x Campinense

Data: 24/02/2019 – 17h

Local: Estádio José Cavalcanti / Patos

Competição: Campeonato Paraibano 2019 / 7ª rodada

Arbitragem: Fábio Augusto (Sergipe); Rafael Guedes e Gustavo Estevan (ambos da Paraíba)

Cartões amarelos: Aquiraz (N), Cleber, Richardson (C)

Gols: João Paulo (aos 43’ do 1° T) para o Campinense, Lopeu (aos 3’ do 2º T) para o Campinense, Dênis (aos 19’ do 2º T) para o Campinense; Biro Biro (aos 25’ do 2º T) para o Nacional

Nacional de Patos: Nilton, Wesley, Ranieri, Márcio Paraíba e Zé Aquiraz; Mycheel, Jaildo, Fábio Neves (Biro Biro) e Birungueta; Isaías e Jairo (Rodrigo Potim). Técnico: Maurílio Silva.

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Jerfeson (João Victor), Richardson e Jean; Cleber, Romeu, Vítor Maranhão e João Paulo (Xabala); Afonso Júnior (Dênis) e Lopeu. Técnico: Francisco Diá.