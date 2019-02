Campinense decepciona torcida e fica no empate com o Sousa

De volta à disputa do Paraibano, após ser eliminado na Copa do Brasil pelo Botafogo-RJ, o Campinense não passou de um empate por 1 a 1 com o Sousa neste domingo no Estádio Amigão, em Campina Grande.

André Beleza marcou para o Sousa, enquanto que Romeu anotou o tento dos raposeiros, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, a Raposa segue na liderança do Grupo B, com 11 pontos. Por sua vez, o Dinossauro manteve a segunda colocação do Grupo A, com 12.

Agora, o Campinense joga contra o Nacional, sábado, fora de casa. Já o Sousa recebe a visita da Perilima, domingo, em Sousa.

JOGO

O Sousa começou surpreendendo o Campinense. Aos cinco minutos, André Beleza bateu falta de longe e a bola acabou no fundo das redes do goleiro raposeiro Wagner Coradin.

A Raposa teve a chance de empatar em seguida. Gustavo fez grande jogada e achou Warlei. O atacante dominou e finalizou forte, mas para fora.

Mas aos 38 minutos, o time rubro-negro conseguiu chegar a igualdade no marcador. Em escanteio, Gustavo cobrou para a área, a bola sobrou para Romeu, que chutou para dentro do gol, deixando tudo igual.

Animado, o Campinense teve tudo para virar no final da etapa. Wagner Coradin ligou o contra-ataque, João Paulo lançou Gustavo, que entrou livre na área, mas chutou para fora.

Segundo tempo

O Campinense começou o segundo tempo determinado a virar o jogo. Tanto, que aos 12 minutos quase marca. Após boa trama, Neílson cruzou para João Paulo, que cabeceou forte, assustando o goleiro Murilo.

O Sousa deu um troco com André Beleza. O meia bateu falta, mas desta feita não logrou êxito. O time raposeiro teve uma boa chance de ampliar aos 32 minutos. Vagno errou o passe, Dênis recuperou a bola e passou para Alex Mineiro, que bateu firme, porém Murilo fez grande defesa.

Aos 36 minutos, o Campinense teve outra grande chance. Neílson acertou belo chute de fora da área e Murilo fez mais uma grande defesa. Passado o susto, o Sousa não se ariscou e conseguiu segurar o empate e a sua invencibilidade na competição.

Ficha técnica

Campinense x Sousa

Data: 17/02/2019 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019/ 6ª rodada

Arbitragem: Marcelo Soares (Sergipe); Luiz Diogo e Gledson Francisco (Paraíba)

Cartões amarelos:

Gols: André Beleza (aos 4’ do 1ºT) para o Sousa; Romeu (aos 36’ do 1ºT) para o Campinense.

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Jerfeson, Richardson e João Victor; Cleber, Romeu, Gustavo (Dênis), Alisson Xabala (Alex Mineiro) e João Paulo; Warlei (Afonso Júnior). Técnico: Francisco Diá.

Sousa: Murilo, Iranilson, Ramon, Vagno e Marcelo (Caíque); Rafael, Léo Lima, Paulinho e André Beleza (Geovani); Dim (Jean Carlos) e Naoh. Técnico: Roberto Carlos.