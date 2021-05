Campinense contrata goleiro vice-campeão da Série D pelo rival

A manhã de segunda-feira (17) foi de uma boa notícia e, de certa forma, já esperada pelo torcedor do Campinense Clube.

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paraibano, onde briga por uma vaga direta nas semifinais, a Raposa acertou a contratação de mais um reforço para a equipe comandada por Ranielle Ribeiro.

O goleiro Mauro Iguatu, vice-campeão da Série D de 2018 pelo Treze, é a mais nova aquisição do rubro-negro da Bela Vista. Aos 33 anos, sua última equipe foi o 4 de Julho-PI, e antes passou por Icasa-CE, Guarany de Sobral-CE, Floresta-CE, Ferroviário-CE, Nacional de Patos, América-RN, entre outras equipes.

Ele chega para disputar a posição de titular com Danilo, que sofreu seis gols neste estadual e ainda não conta com muita confiança da torcida.

O Campinense se prepara para enfrentar o Atlético de Cajazeiras, no Perpetão, na próxima quinta-feira (20), às 16h. Com 8 pontos, a Raposa ocupa a terceira colocação na tabela, com dois pontos a menos que o Sousa, primeiro time no G2, que dá vaga direta às semifinais.