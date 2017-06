AQUISIÇÃO

Campinense contrata atacante que estava no futebol alagoano

O Campinense deve anunciar neste domingo (11) e apresentar à torcida e imprensa antes do jogo contra o Fluminense de Feira, no Amigão, mais uma contratação para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do atacante Tarcísio, de 23 anos, que disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Alagoano de 2017 pelo Murici, marcando cinco gols na temporada.

Foto: Ascom / Murici

A imprensa de Alagoas chegou a noticiar o interesse de CSA e ASA no jogador, que desembarcou em Campina Grande neste sábado (10) e já se encontra no estádio Renatão.

A aquisição de Tarcísio preenche a lacuna deixada pelo atacante Augusto, que há duas semanas foi negociado pela Raposa com o Santa Cruz.

Alagoano de Delmiro Gouveia, José Tarcísio Lima Martins iniciou sua carreira no Canindé-SE e antes de chegar ao Murici teve passagens por CEO-AL e Olinda-PE.