Campinense confirma mais dois reforços para Paraibano 2024

O Campinense segue se preparando no Estádio Renatão de olho na disputa do amistoso deste sábado, contra o Maguary-PE, no Estádio Municipal de Queimadas.

Porém, mesmo em meio aos trabalhos comandados pelo técnico Francisco Diá, a diretoria raposeira anunciou mais duas contratações: o volante Bruno Miguel e o goleiro Thiago Andreotti (foto).

O volante Bruno Miguel, o Brunão, como é conhecido no mundo do futebol, tem 23 anos e foi formado nas categorias de base do Corinthians e do Juventus-SP.

Profissionalmente, o atleta atuou por Oeste e Marcílio Dias nas últimas temporadas. O Campinense será a primeira equipe que o jogador defenderá na região Nordeste. Jovem e com grande capacidade de marcação, o atleta chega para suprir um pedido do técnico Francisco Diá para a posição.

Outro nome que desembarca na Toca da Raposa é o goleiro Thiago Andreotti, de 22 anos, que acumula passagens pelas categorias de base do São Paulo e do Flamengo-SP. No Rubro-Negro de Guarulhos, inclusive, o atleta iniciou a sua carreira profissional e, mesmo jovem, acumula passagens por Globo FC e Araxá-MG, sendo este o seu último clube.

* Com gepb