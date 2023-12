Campinense confirma mais dois amistosos na pré-temporada

A diretoria do Campinense confirmou nesta quarta-feira, mais dois amistosos da sua pré-temporada, visando o Campeonato Paraibano de 2024.

O time raposeiro enfrentará a equipe do Maguary/PE , em jogos de ida e volta. O primeiro duelo será no próxmo dia 23, às 15h30, no Estádio Municipal de Queimadas. Já o duelo da volta, será no dia 30, no Estádio Arthur Tavares de Melo, com horário a definir.

Com relação ao elenco, o clube deve anunciar nos próximos dias mais novidades, pois de acordo com o presidente do clube, Lênin Correia, o ciclo de contratações não está fechado.

Em 2024, a equipe disputa apenas o Paraibano, competição da qual o estreará contra o Pombal, fora de casa, em partida ainda com data e local a serem definidos pela FPF-PB.