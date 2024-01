Campinense confirma amistoso contra o Náutico-PE

A diretoria do Campinense confirmou mais um teste da sua pré-temporada. Será no próximo sábado, contra o Náutico/PE, às 16h, no Estádio do Aflitos, em Recife.

O clube ainda fará o último amistoso no dia 10, antes de estrear no Campeonato Paraibano de 2024, diante do Pombal. O duelo acontece dia 17, fora de casa.

O time comandado por Francisco Diá está em sua quarta semana de trabalhos intensos, visandoa boa largada no Estadual.

Em sua pré-temporada, que começou em novembro, a Raposa realizou vários amistosos, onde no último deles, perdeu por 2 a 1 para o Maguary-PE.