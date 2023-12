Campinense apresenta seu elenco para 2024 com grande festa

Na noite desta terça feira o Campinense Clube apresentou seu elenco para a temporada 2024. Atulmente, o clube já tem 19 atletas no elenco, mas novas contratações deverão ser anunciadas no decorrer da semana, segundo o presidente Lenin Correia.

Além do anúncio dos jogadores, também foi apresentado o uniforme padrão 1 e 2 do clube para o ano de 2024, cuja nova fornecedora de material do clube será a seven.

O evento, que foi em realizado em um bar da cidade, teve grande presença da torcida rubro- negra. As taças do bicampeonato Paraibano recente e da Copa do Nordeste que o clube conquistou foram expostas para torcida.

O clube já tem seu primeiro amistoso marcado em sua pré temporada; Será contra o Globo do Rio Grande do Norte no próximo dia, no estádio O Amigão, em Campina Grande.

Confira a lista dos jogadores para temporada 2024:

Goleiros

Pablo Rodrigues/ Caio Costa

Zagueiros

Ramon Baiano/ Edson / Matheus Reis

Laterais

Ângelo/ Eduardo/ Breno/

Meias

Alan/ Nickson/ Felipe Gabriel/ Alan Pedro

Volantes

João Gabriel/ Iedson

Atacante

Lucas Reis/ Maycon Rangel/Matheus Reis /Igor Goularte /Alisson/ Daniel