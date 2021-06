Campinense anuncia três contratações para a Série D

Depois da boa estreia na Série D do Brasileiro, a diretoria do Campinense decidiu reforçar o elenco com a contratação de três jogadores para sequência da competição.

Os novos contratados são: o atacante Pedro Gabriel, o volante Serginho Paulista e o zagueiro Weverton, que estão integrados ao elenco no Estádio Renatão.

Pedro Gabriel tem 24 anos e estava no Grêmio Anápolis, campeão goiano na temporada. Antes, atuou por Pouso Alegre-MG, Jaraguá-GO, Anapolina-GO e Goiânia.

Já volante Serginho Paulista tem 33 anos e estava no Largato de Sergipe. Ele foi campeão brasileiro em 2007 com a camisa do São Paulo-SP, clube que o revelou.

O meio-campista também defendeu equipes como Marília-SP, Londrina-PR e Operário Ferroviário-PR. Na equipe de Ponta Grossa-PR, Serginho conquistou os campeonatos brasileiros das séries D (2017) E C (2018).

O zagueiro Weverton, de 30 anos, foi vice-campeão sergipano pelo Lagarto-SE, e antes esteve no Galvez-AC, Santa Cruz-RN, Confiança-SE, Assu-R, Serra Talhada-PE.

Com a chegada dos reforços, o time se prepara para o duelo do próximo domingo, contra o América-RN, no Estádio Amigão, pela segunda rodada do Grupo 3 da Série D.

Depois a Raposa inicia a disputa da final do Paraibao contra o Sousa, ondce fará o primeiro duelo dia dia 17, em Campina e o segundo e último dia 20, no Marizão, em Sousa.