Campinense anuncia seu primeiro amistoso da pré-temporada

O Campinense divulgou neste sábado a data e o adversário do seu primeiro compromisso preparatório para a temporada 2024. No dia 17 de dezembro, a Raposa receberá o Globo FC, no Estádio Amigão.

O time potiguar foi um dos adversários do Rubro-Negro na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro em 2023.

Com um início tardio na definição do elenco para a próxima temporada, por conta do entrave político nas eleições do clube, o Campinense, que já conta com 12 jogadores anunciados, corre contra o tempo perdido na preparação para o Campeonato Paraibano de 2024. O estadual será a única competição no calendário da Raposa no ano que vem.

O Campeonato Paraibano de 2024 está com a estreia marcada para o dia 17. O Campinense ainda espera a tabela detalhada para saber qual será a data do seu primeiro compromisso no torneio. No entanto, com a definição da tabela básica do torneio, a Raposa já sabe que irá ao Sertão da Paraíba para enfrentar o Pombal.

