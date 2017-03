DOSE DUPLA

Campinense anuncia meia do ABC e “repatria” lateral campeão em 2015

No dia em que resolveu atender pedido do meia Renatinho e liberá-lo para o Fortaleza, a diretoria do Campinense não perdeu tempo e já foi ao mercado.

De uma tacada só, na noite desta segunda-feira (13), a Raposa confirmou as contratações do meia Fábio Gama, 24, que estava no ABC, e do lateral direito Osvaldir, 29, ex-Vila Nova-MG.

Foto: Montagem / Paraibaonline

O armador, o qual mede 167cm e pesa 57kg, atuou sábado (11) com a camisa do Alvinegro natalense, contra o Itabaiana-SE, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Isso o impede de voltar a jogar a competição novamente com a camisa do Campinense.

Ele estará disponível para o técnico Sérgio China apenas no Campeonato Paraibano.

Já Osvaldir é um velho conhecido do torcedor rubro-negro. Esta é a terceira passagem do lateral pela Raposa, time que defendeu em 2014 e em 2015, quando sagrou-se campeão estadual.

A apresentação de ambos está marcada para a tarde desta terça-feira, no Renatão.