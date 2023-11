Campinense anuncia mais três reforços para temporada 2024

O Campinense entrou de vez no mercado da bola e anunciou as chegadas de três novos nomes para o seu elenco em 2024. Um reforço é para a meta do Rubro-Negro: o goleiro Pablo Rodrigues, enquanto os outros dois são para o ataque: o centroavante Lucas Reis e o ponta Maycon Rangel.

Agora, os jogadores se juntam ao zagueiro Ramon Baiano na lista de atletas confirmados na Raposa na próxima temporada, na qual o clube terá apenas o Campeonato Paraibano pela frente.

O goleiro Pablo Rodrigues, de 30 anos, tem um vasto currículo pelo futebol gaúcho. O atleta já passou por Caxias, Aimoré, Bagé, Santa Cruz-RS, São Luiz e Pelotas, que foi o seu último clube. Além dos times do Rio Grande do Sul, o arqueiro acumula passagens por Bragantino, Mogi Mirim e pelo Caçador-SC.

Já Lucas Reis, de 22 anos, está no futebol profissional há pouco tempo. Formado na base da Juazeirense, em 2021, o jogador subiu de categoria quando foi transferido para o Palmeira de Goianinha, do Rio Grande do Norte. E

m 2022, o atacante integrou o sub-20 do São Carlos e os elencos profissionais da Juazeirense, do Pouso Alegre e do Atlético-PE. Em 2023, o atacante chegou ao futebol paraibano, integrando o elenco do Botafogo-PB e vestindo a camisa do Belo em três oportunidades. Seu último clube, antes den chegar à Raposa, foi o Uruaçu, de Goiás.

Maycon Rangel, por sua vez, é figurinha carimbada no futebol paraibano, depois de duas passagens defendendo as cores do Sousa. No Dinossauro, foram 40 jogos, entre 2022 e 2023, e sete gols marcados.

No quesito contratações, o Campinense largou um pouco depois dos seus concorrentes ao título paraibano de 2024. O atrasou se deu por conta do imbróglio político no clube, que demorou para empossar um novo presidente.

Depois de duas votações e várias medidas judiciais, Lênin Correia foi, por fim, empossado como mandatário do Clube Cartola.

* Com informações do Gepb