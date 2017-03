VÔLEI DE PRAIA

Campeões olímpicos são eliminados na semifinal em Aracaju

Foto: Shana Reis/MPIX/CBV

Também foi definida neste sábado a grande decisão masculina da oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada em Alagoas. Ao lado de Guto, Pedro Solberg venceu o ex-parceiro Evandro, que atualmente faz dupla com André, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/19.

Os adversários dos cariocas serão Álvaro e Saymon, que derrotaram os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt por 2 sets a 1, parciais de 15/21, 21/19 e 18/16

Vindo de uma eliminação nas quartas de final da última etapa do circuito, em Alagoas, Alison e Bruno ainda seguem em busca de suas melhores formas que os fizeram subir no lugar mais alto do pódio dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Os campeões olímpicos desta vez foram mais longe, se classificaram à semifinal, mas acabaram sucumbindo diante de Saymon e Álvaro Filho, que mostraram persistência para conseguirem a virada e, consequentemente, a classificação para a grande decisão.

Campeões da última etapa do Circuito Brasileiro, onde venceram Evandro e André, Álvaro e Saymon esperam repetir a dose em Aracaju, contra Pedro Solberg e Guto neste domingo, às 10h (de Brasília).