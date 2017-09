NA AREIA

Campeão da Taça Cidade de João Pessoa de Beach Soccer será conhecido neste domingo

foto: divulgação

A final da Taça Cidade de João Pessoa de Beach Soccer 2017 categoria adulto masculino, entre SEP Pilar e Palmares/Pitimbu Fênix, acontece neste domingo (10) em mais uma realização da Federação Paraibana de Beach Soccer (FPBS), com apoio da Prefeitura de João Pessoa (PMJP), através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

De acordo com o regulamento, se a partida entre SEP Pilar e Palmares/Pitimbu Fênix, que começará às 11h, terminar empatada no tempo normal, acontecerá uma prorrogação de 3 minutos. Se persistir o empate, o campeão será definido na disputa de pênaltis. A rodada acontecerá na Arena da FPBS, na praia do Cabo Branco.

Antes da grande decisão entre SEP Pilar e Palmares/Pitimbu Fênix, a FPBS programou dois jogos desafios. O primeiro, no feminino, será entre Servicar e Pé na Bola, com início às 9h, e no masculino Sub-15 marcado para iniciar às 10h, será o encontro da Moroni e Projeto Gol de Vida.

O objetivo é mostrar o trabalho de base que vem sendo realizado pelos professores Cássio Freire, Vandir Junior e Isaias Isidro, que visa fortalecer a modalidade.

O secretário de Esportes de João Pessoa, Guto Clerot, confirmou presença na fase final e participará da cerimônia de premiação. “Com certeza vamos prestigiar essa fase final da Taça Cidade João Pessoa, que deu uma valorizada muito forte no beach soccer. O trabalho da Federação é bom, assim como dos professores que trabalham com a base, visando um futuro promissor”.