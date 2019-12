Campeão antecipado, Hamilton fecha temporada da F-1 com vitória

Da redação com Folhapress. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 13:29.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O piloto Lewis Hamilton já garantiu seu sexto título mundial da Fórmula 1, mas nem por isso ele diminuiu o ritmo nas últimas corridas da temporada. O britânico, que completou 250 corridas na carreira neste domingo (1), teve bom desempenho e conquistou o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que marca o encerramento da temporada 2019 da modalidade.

O piloto da Mercedes, que largou na pole position, não foi ameaçado durante toda a prova e garantiu com tranquilidade o primeiro lugar ao terminar o circuito em 1:34:05.715. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a segunda colocação (+16.772s), enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio (+43.435s).

A largada não teve grandes emoções e os pilotos mantiveram suas posições iniciais, mas antes do final da primeira volta, Leclerc já roubou a segunda posição de Max Verstappen.

Hamilton teve bastante tranquilidade nas primeiras 10 voltas e chegou a abrir quatro segundos de vantagem sobre o piloto monegasco da Ferrari, que relatou, em conversa pelo rádio com a sua equipe, ter sentido “vibrações estranhas” ao tentar virar o carro.

O que vinha se desenhando desde o início foi se confirmando a cada volta que passava. Hamilton puxava a fila de carros com amplo domínio, enquanto Leclerc e Max Verstappen tentavam acompanhar seu ritmo.

Já Bottas e Vettel não conseguiam seguir o ritmo dos três primeiros colocados e puxaram a fila do segundo pelotão de carros, incomodados principalmente por Albon. Vale destacar o excelente desempenho do piloto da Mercedes, que largou na última colocação e fez boa prova de recuperação.

Faltando 15 voltas para o fim da corrida, o cenário seguia o mesmo: Hamilton com ampla vantagem sobre Verstappen, que era seguido por Leclerc. O domínio do piloto britânico era tão amplo que ele chegou a ter mais de 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado.

No fim, Hamilton garantiu sua 84ª vitória na modalidade e fechou com chave de ouro a temporada que lhe rendeu seu sexto título mundial. Max Verstappen terminou a corrida na segunda colocação, com Charles Leclerc completando o pódio.