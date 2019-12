Caminhada Natal Iluminado encerra programação de trilhas e caminhadas da PMCG

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), da Prefeitura de Campina Grande, promoverá nesta quinta-feira, 26, a Caminhada Natal Iluminado, encerrando a programação 2019 de trilhas e caminhadas. Será a 19ª caminhada do ano e a proposta é aproveitar o clima das festas de final de ano para comemorar o sucesso dos eventos promovidos.

A concentração será em frente ao portão principal do Parque da Criança, a partir das 19h30. O percurso seguirá pela avenida Brasília, Parque do Açude Velho, ruas Miguel Couto, Venâncio Neiva e Maciel Pinheiro retornando ao Parque da Criança, em um total de 6,5 quilômetros.

Segundo Lindoarte Albuquerque, coordenador de Trilhas e Esportes de Aventura da Sejel, 2019 foi um ano de muito contato com a natureza, prática esportiva, socialização e a promoção da saúde, através das nossas trilhas e caminhadas.

“Vamos fechar com chave de ouro, absorvendo muita luz e positividade com a Caminhada Natal Iluminado”, disse Lindoarte.

Em outubro, a Sejel já havia realizado a Caminhada Histórica e Cultural em comemoração aos 155 anos de emancipação política de Campina Grande. Daí surgiu a ideia de realizar outras caminhadas noturnas pelas ruas da cidade.

“Pudemos contar a história da Rainha da Borborema, através de uma prática saudável, como é a caminhada. Visitamos pontos históricos no aniversário da nossa cidade. Agora, percorreremos e nos emocionaremos com a iluminação natalina, que é um verdadeiro espetáculo proporcionado pela Prefeitura de Campina Grande”, disse Teles Albuquerque, secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

“Teremos o apoio da STTP, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos e da Guarda Municipal. Ainda a participação de professores do Programa Mexe Campina e a parceria do Grupo Trilheiros do Agreste. Será uma verdadeira festa, com muita segurança. Todos estão convidados para participar deste momento que será muito especial”, concluiu o secretário Teles Albuquerque.