“Caminhada da República” sequencia calendário de trilhas e caminhadas da Sejel

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura de Campina Grande, em parceria com o grupo Trilheiros do Agreste, realizou nesta sexta-feira, 15, mais uma Trilha Ecológica, “Caminhada da República” a décima oitava do ano.

Desta vez o destino foi a Trilha dos Trilhos, saindo da Estação Velha até Galante. A trilha comemorou também seus 15 anos, teve um percurso de vinte e quatro quilômetros (com nível de dificuldade 5) e contou com a participação de 32 trilheiros.

Os participantes da “Caminhada da República” partiram às 6h, da Estação Velha, chegando ao destino final às 12h30. As trilhas ecológicas e as caminhadas da lua fazem parte do calendário esportivo da cidade, assim como as corridas de rua e outros eventos.

O coordenador de trilhas e caminhadas do Mexe Campina, Lindoarte Albuquerque, disse que esta é mais uma forma do campinense se mexer, pois, esta prática tem ganhado a cada dia mais adeptos e já conta com mais de 600 participantes fixos, entre os participantes das trilhas, caminhadas e rapel.

“Já realizamos 18 trilhas e caminhadas nesta temporada, ainda teremos mais três, Falésias da Baia da Traição em 17 de novembro e em dezembro no dia 12 caminhada da lua no complexo Aluizio Campos e encerraremos o calendário dia 22 com a caminhada e a confraternização no Parque da Liberdade”, destacou Lindoarte Albuquerque.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Teles Albuquerque, disse que a Sejel oferece apoio e é parceira de todos os tipos de esportes, sejam eles coletivos ou individuais, para a manutenção de uma vida saudável ou para o alto rendimento. Teles disse que o objetivo principal é incentivar a prática esportiva para que as pessoas saiam do sedentarismo e tenham qualidade de vida e saúde.