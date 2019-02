Cai o terceiro técnico após rodada do Paraibano 2019

A quarta rodada do Campeonato Paraibano. não foi nada boa para alguns treinadores. Depois de Maurílio Silva, do Treze, e Luciano Silva, do Grêmio Serrano, o Nacional de Patos também dispensou o técnico Índio Ferreira.

Após a derrota para o Atlético de Cajazeiras, por 2 a 1, em jogo que teve seu complemento nesta segunda-feira à tarde, a diretoria usou as redes sociais para confirmar o desligamento do comandante.

“O Nacional Atlético Clube anuncia o encerramento do contrato com o técnico Índio Ferreira e, ao mesmo tempo, agradece pelos trabalhos prestados ao nosso time. Ao grande Índio, nossos desejos de sucesso por onde for! Seguimos firmes nesse Estadual em busca, sempre, da Vitória!, postou a diretoria em sua página do facebooke.

Com a derrota desta tarde, o Naça caiu para quarta posição no Grupo A, com apenas dois pontos ganhos. Na próxima rodada, o Canário do Sertão fará clássico com o rival Esporte, domingo.