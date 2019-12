Brasileirão: empate na Bahia com o ´VAR´ reinando em campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Bahia e Vasco empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por participações importantes do VAR.

O árbitro de vídeo entrou em ação em dois lances de penalidade, assinalando um para o time baiano -convertido em gol por Gilberto- e anulando outro do clube cruzmaltino, ambos no primeiro tempo. O pênalti que rendeu o tento do Bahia ainda causou expulsão de Ricardo Graça, do Vasco.

O gol vascaíno saiu na etapa final, com Marrony, aos 39min, três minutos após Arthur Caíke, do Bahia, receber o segundo cartão amarelo e, portanto, ser expulso.

Ambos os times entraram em campo já classificados para a Copa Sul-Americana de 2020 e disputavam diretamente posições na tabela, o que é importante em termos de premiação ao final da competição.

Com o resultado, os baianos, na 11ª colocação, seguiram um ponto à frente dos cariocas (49 a 48), que caíram para o 13º lugar na tabela.

Na rodada final do Brasileiro, a ser disputada no domingo (8), às 16h, o Bahia visitará o Fortaleza na capital cearense, enquanto o Vasco vai receber a Chapecoense no Maracanã.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Wanderson), Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Artur, Élber (Arthur Caíke) e Gilberto (Fernandão). T.: Roger Machado

VASCO

Fernando Miguel, Raul Cáceres (Fellipe Bastos), Werley, Ricardo Graça e Henrique; Richard, Raul (Gabriel Pec), Yago Pikachu e Andrey; Ribamar (Marcos Júnior) e Marrony. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Frederico Soares Vilarinho e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Arthur Caíke (2) e Douglas Friedrich (BAH); Richard e Fellipe Bastos (VAS)

Cartões vermelhos: Arthur Caíke (BAH); Ricardo Graça (VAS)

Gols: Gilberto (BAH), aos 44min do 1º tempo; Marrony (VAS), aos 39min do 2º tempo