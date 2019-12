Brasileirão chega ao fim com a definição do último rebaixado

O Flamengo foi campeão com algumas rodadas de antecipação. E quatro clubes paulistas se classificaram pela primeira vez para fase de grupos da Libertadores.

Mas a última rodada do Brasileirão, neste domingo, reserva dois jogos importantes na parte de baixo da tabela, quando será definido o último rebaixado à Série B de 2020. Avaí, CSA e Chapecoense já estão lá. A última vaga ficará com Cruzeiro ou Ceará.

O Cruzeiro enfenta o Palmeiras no Mineirão em jogo que vale a permanência da Raposa na primeira divisão. A bola rola às 16h deste domingo.

Já no Rio, o Ceará encara o Botafogo às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa se recuperar da derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, em Minas Gerais, para tentar buscar a vaga na Copa Sul-Americana.

O time carioca tem 42 pontos e para se classificar precisa vencer e torcer por um tropeço do Fluminense, que tem um ponto a mais que visita o Corinthians em São Paulo no mesmo horário.

Se o Botafogo fala em Copa Sul-Americana, o Ceará quer apenas se manter na Primeira Divisão. O time, que vem de uma derrota de 1 a 0 para o Corinthians no Nordeste, tem 38 pontos e para ficar na elite nacional precisa de um empate.

Se perder, dependerá de um tropeço do Cruzeiro, que soma 36 pontos e no mesmo horário recebe o Palmeiras no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Veja os demais jogos da rodada, todos começando às 16h:

Corinthians x Fluminense

CSA x São Paulo

Fortaleza x Bahia

Santos x Flamengo

Internacional x Atlético/MG

Goiás x Grêmio

Vasco x Chapecoense

Avaí x Athletico-PR