Brasileirão: CBF modifica datas e horários de 13 jogos

Da redação com Folhapress. Publicado em 15 de junho de 2021 às 12:28.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – A CBF realizou mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (15). A entidade alterou datas e horários de jogos para evitar conflito com as partidas da seleção brasileira na Copa América.

Ao todo, 13 jogos foram alterados. As partidas contemplam a quarta, quinta, sexta e sétima rodada. Entre os motivos para as modificações também estão solicitações do Grupo Globo e TNT Sports, além da própria CBF.

A seleção brasileira terá mais três jogos na primeira fase da Copa América. O time comandado por Tite enfrenta o Peru, nesta quinta-feira (17), Colômbia (23) e Equador (27).

Veja as novas datas das partidas alteradas:

4ª rodada

Ceará x Bahia (Castelão) – 17/6, às 16h

Sport x Grêmio (Ilha do Retiro) – 17/6, às 19h

5ª rodada

Flamengo x Red Bull Bragantino (Maracanã) – 19/6, às 21h

6ª rodada

São Paulo x Cuiabá (Morumbi) – 23/6, às 19h

Red Bull Bragantino x Palmeiras (Nabi Abi Chedid) – 23/6, às 19h

Chapecoense x Internacional (Arena Condá) – 24/6, às 19h

Grêmio x Santos (Arena do Grêmio) – 24/6, às 21h30

Bahia x Athletico-PR (Pituaçu) – 24/6, às 21h30

7ª rodada

Palmeiras x Bahia (Allianz Parque) – 27/6, às 20h

Grêmio x Fortaleza (Arena do Grêmio) – 27/6 às, 20h

Athletico-PR x Chapecoense (Arena da Baixada) – 27/6, às 20h

Santos x Atlético-MG (Vila Belmiro) – 27/6, às 20h30

Ceará x São Paulo (Arena Castelão) – 27/6, às 20h30