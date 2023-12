Brasileirão 2023 provoca maior audiência para a Globo em 4 anos

O Campeonato Brasileiro 2023, finalizado na última quarta-feira (6) com o 12º título nacional do Palmeiras, terminou com o seu melhor desempenho em audiência desde 2020 na Grande São Paulo.

Segundo dados obtidos pela reportagem, a média dos jogos transmitidos pela Globo no principal campeonato de clubes do país foi de 23 pontos de audiência com 37% de participação na capital paulista.

Cada ponto equivale a cerca de 207 mil indivíduos. Mesmo no Rio de Janeiro, que tinha a derrocada do Botafogo como atrativo, os resultados também foram bons.

Na capital fluminense, as transmissões conseguiram média de 23 pontos de audiência e 43% de participação, se tornando a maior média desde 2019, ano em que o Flamengo foi campeão.

O ano de 2024 promete emoções. É o último ano do atual contrato da Globo com os clubes da primeira divisão nacional. A emissora já negocia com times através das ligas.

Ao todo, a Globo oferece R$ 2 bilhões, em parceria com a Amazon, para renovar o acordo em todas as mídias, incluindo TV paga, TV aberta e pay-per-view.

*GABRIEL VAQUER/Folhapress