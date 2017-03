ELIMINATÓRIAS

Brasil visita vice-líder Uruguai para se aproximar da Copa

Muito próximo de ratificar a sua classificação para a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil poderá deixar a vaga bastante encaminhada com um bom resultado diante do Uruguai, a partir das 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Centenário. O time do técnico Tite lidera as Eliminatórias, com 27 pontos, quatro de vantagem para os uruguaios, na segunda posição.

“Sabemos que enfrentaremos um adversário forte em um estádio histórico, mas também conhecemos o nosso potencial. Hoje, o que mais preocupa é se a Seleção Brasileira estará no nível da Seleção Brasileira, e não os nossos adversários. Respeitamos o Uruguai, mas iremos atrás da vitória”, discursou o zagueiro Miranda, um dos que têm enaltecido o respeito recuperado pelo Brasil sob o comando de Tite.

De fato, o início de trabalho do sucessor de Dunga é empolgante. Foram seis vitórias em seis jogos disputados nas Eliminatórias, sobre Equador (3 a 0), Colômbia (2 a 1), Bolívia (5 a 0), Venezuela (2 a 0), Argentina (3 a 0) e Peru (2 a 0), rendimento que fez o Brasil saltar de ameaçado na tabela de classificação das Eliminatórias a líder disparado. Para Tite, a vaga no Mundial já estará garantida com um empate diante do Uruguai, ainda que não matematicamente.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

“Pelas dificuldades que enfrentaremos contra o Uruguai, o empate não seria um mau resultado. Podendo vencer, melhor ainda”, comentou o volante Paulinho, preparado para lidar com o estilo de jogo aguerrido dos uruguaios. “Será uma partida muito truncada, competitiva. Só espero que não aconteça um lance mais forte, desleal”, ponderou.

O confronto também perderá um pouco de brilho em função das ausências dos comandantes dos ataques de Brasil e Uruguai. Enquanto Gabriel Jesus segue em recuperação de uma fratura no dedo mínimo do pé direito, Luis Suárez precisará cumprir suspensão automática.

“É lógico que o Suárez é um grande jogador, um dos principais do futebol mundial, mas o Uruguai tem boas peças de reposição. Precisamos estar atentos a todos os detalhes porque enfrentaremos uma pressão grande. A rivalidade aumenta um pouco quando o primeiro e o segundo colocados se encontram, mas contamos com jogadores experientes”, confiou o goleiro Alisson.

Do lado brasileiro, Tite não fez mistério em relação ao substituto de Gabriel Jesus. Escolheu Roberto Firmino. “Temos um futebol parecido. Estive nas outras convocações e estou recebendo uma ótima oportunidade agora. Significa tudo para mim. Vou dar o meu melhor”, prometeu o centroavante do Liverpool, da Inglaterra.

Pelo Uruguai, o técnico Óscar Tabárez não adiantou quem ocupará o posto de Suárez, mas deverá apostar em Diego Rolán, do francês Bordeaux. As outras baixas do time da casa são o goleiro Fernando Muslera, também suspenso, e o lateral esquerdo Álvaro Pereira, com a coxa direita contundida. Martín Silva, do Vasco, e Gastón Silva, do espanhol Granada, jogarão.

FICHA TÉCNICA

URUGUAI X BRASIL

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Data: 23 de março de 2017, quinta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Assistentes: Diego Bonfa e Gustavo Rossi (ambos da Argentina)

URUGUAI: Martín Silva; Maximiliano Pereira, Sebastián Coates, Diego Godín e Gastón Silva; Carlos Sánchez, Matías Vecino, Arévalo Ríos e Cristian Rodríguez; Diego Rolán e Edinson Cavani

Técnico: Óscar Tabárez

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino

Técnico: Tite