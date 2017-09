NA ARENA DO GRÊMIO

Brasil vence o Equador e assegura primeiro lugar das Eliminatórias

foto: Lucas Figueiredo/CBF



Ainda com 100% de aproveitamento sob o comando de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já não pode mais ser ultrapassada no torneio. A primeira colocação foi assegurada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio.

Apesar de ter confirmado o favoritismo contra o Equador, mesmo adversário da estreia de Tite, o Brasil demorou a deslanchar. O time teve dificuldades para superar a marcação visitante no primeiro tempo e melhorou consideravelmente a partir da entrada de Philippe Coutinho na vaga de Renato Augusto no segundo.

Aos 23 minutos, o Brasil chegou ao primeiro gol, com Paulinho aproveitando uma sobra de bola após cobrança de escanteio. O segundo foi do próprio Coutinho (foco de atenção por sua polêmica negociação para trocar o Liverpool pelo Barcelona), em bela tabela com Gabriel Jesus, aos 30.

Esses gols levaram a Seleção Brasileira aos 36 pontos ganhos nas Eliminatórias, bem à frente de Colômbia (25), Uruguai (24), Chile (23) e Argentina (23), que completam o grupo dos cinco primeiros colocados. O Equador totaliza 20, ocupando somente a sétima posição.

Em seu próximo compromisso, o Brasil jogará contra a Colômbia, na terça-feira, em Barranquilla – no mesmo dia, o Equador tentará se reabilitar diante do Peru, em Quito. Os últimos adversários da equipe dirigida por Tite serão Bolívia e Chile, no começo de outubro.