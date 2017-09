VÔLEI

Brasil vence a Coreia do Sul, mas não tem chance de título na Copa

Foto: Divulgação/FIVB

A Seleção Brasileira está fora da briga pelo título da Copa dos Campeões. As comandadas do técnico Zé Roberto Guimarães entraram em quadra na madrugada deste sábado e venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/10 e 25/23, mas não possuem mais chances de serem campeãs.

A partida, realizada em Nagoya, no Japão, mostrou a superioridade das brasileiras, que enfrentaram a seleção lanterna da competição e não tiveram dificuldades. O Brasil chegou à segunda vitória e soma oito pontos, não tendo mais chance de alcançar a China, atual líder.

Na última rodada, o Brasil enfrenta os EUA, única seleção que ainda pode superar a China por conta dos critérios de desempate. A seleção nacional possui duas vitórias (Rússia e Coreia do Sul) e duas derrotas (China e Japão) no torneio.

“Tivemos um bom comportamento nesse jogo contra a Coréia do Sul. Nosso time se preparou bem para essa partida. O nosso saque e os contra-ataques funcionaram com eficiência. Gostei da nossa apresentação e vamos nos preparar para o duelo contra os Estados Unidos”, avaliou Zé Roberto.

O duelo teve início às 03h40 (de Brasília), e o Brasil logo mostrou que passaria fácil pelo adversário. Com boa linha defensiva e um ataque que forçava bolas de fundo, a Seleção fechou com tranquilidade o primeiro set: 25/15. O ritmo das comandadas de Zé Roberto seguiu forte e o segundo set foi mais um passeio, dessa vez por 25 a 10.

Na última parcial, o treinador da Seleção optou por trocar o time titular e utilizar algumas jogadoras reservas. Com isso, a Coreia do Sul cresceu na partida e pressionou o Brasil, chegando a assumir a liderança do set. Com um plantel mais experiente, o Brasil teve calma para distribuir bem o jogo e fechar em 25/23.

A experiente Tandara foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos anotados. A ponteira Rosamaria também teve boa performance e marcou 15 pontos.