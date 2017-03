EM SANTIAGO

Brasil leva cinco ouros no 1º dia do Aberto Pan-Americano de Judô

Foto: Divulgação/CBJ

O Brasil começou em grande estilo o Aberto Pan-Americano de Santiago, realizado no Chile. No primeiro dia de disputas, neste sábado, os judocas nacionais conquistaram cinco outros, uma prata e um bronze, fazendo o País subir ao pódio em todas as categorias que atuou.

Cinco judocas se destacaram em seus categorias e faturaram o ouro: Gabriela Chibana(48kg), Eleudis Valentim(52kg), Ketleyn Quadros(63kg), Phelipe Pelim(60kg) e Marcelo Contini(73kg).

Por sua vez, Charles Chibana (66kg) ficou com a prata ao ser superado pelo canadense Antoine Bouchard na final, que venceu com um ippon. Já Danielle Karla Oliveira (63kg) levou a medalha de bronze.

Neste domingo as disputas se encerram em Santiago, e mais quatro judocas lutarão por medalhas para o Brasil. São eles: Amanda Oliveira (70kg), Eduardo Bettoni (90kg), Luciano Corrêa (100kg) e Ruan Isquierdo (+100kg). A fase final será realizada às 17 horas (de Brasília).