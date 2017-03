SUL-AMERICANO

Brasil bate Colômbia, fica perto do título no sub-17 e se classifica para o Mundial

A noite dessa quinta-feira (16) foi especial para os garotos da Seleção Brasileira sub-17.

Antes mesmo de entrar em campo, o Brasil garantiu vaga no Mundial da categoria, que ocorrerá em outubro, na Índia.

Além disso, o triunfo por 3 a 0 sobre a Colômbia ainda deixa o time canarinho a uma vitória do título no Sul-Americano.

Foto: Divulgação

A vitória brasileira começou com dois gols do artilheiro da competição: Vinicius Júnior, que chegou a sete tentos no torneio.

O placar foi aberto aos 24 minutos. Alan deu um passe primoroso para o atacante. O goleiro Kevin Mier tentou sair para cortar, mas o jogador do Flamengo chegou primeiro e ticou de cobertura para fazer um golaço.

Na segunda etapa, o gol que ampliou a vantagem saiu aos seis minutos, em outra pintura. Em novo belo passe de Alanzinho em profundidade para Vinicius Júnior, o camisa 11 avançou pela esquerda em velocidade, entrou na área e tocou com a perna direita por baixo das pernas de Kevin Mier.

O placar foi fechado aos 24 minutos. Alanzinho deu nova assistência, dessa vez em cobrança de escanteio, Alerrandro subiu bem e testou a bola para o fundo do gol.

Com o triunfo, o Brasil depende apenas de uma vitória contra o Chile, no próximo domingo, às 22h15 (de Brasília), em Rancagua, para garantir o título do Sul-Americano da categoria.

A Seleção pode ser campeã ainda com um empate, desde que o Paraguai não vença a Colômbia por sete gols de diferença.

Antes da partida, o Brasil já havia se classificado automaticamente para o Mundial sub-17, na Índia, graças às derrotas de Equador e Venezuela, que perderam seus jogos para Chile, por 1 a 0, e Paraguai, por 3 a 1, respectivamente.