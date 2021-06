Bragantino vence o Flu, mas não leva a classificação

Da redação com Folhapress. Publicado em 9 de junho de 2021 às 23:39.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe tricolor perdeu para Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (9), fora de casa, mas avançou na competição graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

O placar em Bragança Paulista (SP) foi construído com gols de Nenê, para o time das Laranjeiras, e Hurtado, duas vezes, para os donos da casa.

Fluminense e Red Bull Bragantino voltam a se enfrentar no domingo (13), novamente no Nabi Abi Chedid, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

O Fluminense agora aguarda o sorteio da CBF, ainda sem data para ocorrer, para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. Com a classificação, o time de Roger Machado levou uma premiação no valor de R$ 2,7 milhões.

RED BULL BRAGANTINO

Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Leandrinho), Lucas Evangelista (Ramires) e Pedrinho (Cuello); Artur, Ytalo (Chrigor) e Helinho (Hurtado). T.: Mauricio Barbieri

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê (David Braz); Caio Paulista (Kayky), Gabriel Teixeira (Luiz Henrique) e Fred (Abel Hernández). T.: Roger Machado

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (GO)

Cartões amarelos: Marcos Felipe (FLU)

Gols: Nenê (FLU), aos 15′, e Hurtado (RBB), aos 21′ e aos 42’/2ºT