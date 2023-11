Bragantino vence Corinthians e também “cola” na liderança

O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (5), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol (um golaço) foi marcado por Helinho, ainda no primeiro tempo.

O campeonato, antes com cara de decidido, agora tem os três primeiros colocados separados por apenas um ponto.

O Bragantino chegou a 58 pontos e fica em terceiro a um do líder Botafogo, mas com uma partida a mais. O Palmeiras tem os mesmos 59 e é o vice-líder por ter menos vitórias. Só que o time de Abel tem dois jogos a mais em relação aos cariocas.

Na 34ª rodada, o Bragantino terá confronto direto com o Botafogo em casa. Os três primeiros estão separados por um ponto.

O primeiro tempo do Red Bull Bragantino foi arrasador. Os donos da casa fizeram apenas 1 a 0 com Helinho, mas criaram chances para marcar mais gols.

Na segunda etapa, o cenário foi semelhante, só que o Corinthians ao menos cedeu menos espaços, mas manteve a baixa criação no ataque. O resultado a favor do Massa Bruta se manteve com certa tranquilidade.

O Corinthians cai para a 13ª colocação, com 40 pontos, e pode ficar a três pontos da zona do rebaixamento se o Vasco vencer o Botafogo amanhã, em São Januário. O Cruzmaltino é o primeiro no Z4, com 34.

O Bragantino voltará a campo para enfrentar o São Paulo, quarta-feira, na Vila Belmiro.

O Corinthians receberá o Atlético-MG, quinta-feira, na Neo Química Arena.

Um passeio

O Red Bull Bragantino amassou o Corinthians na etapa inicial e poderia ter construído um placar elástico antes de ir para o intervalo.

O Bragantino de Caixinha acuou o Timão de Mano Menezes e criou todas as grandes chances da partida. Após Eduardo Sasha e Mosquera desperdiçarem oportunidades, Helinho fez um golaço.

No minuto 27, o Braga bateu escanteio curto, Helinho passou por Fábio Santos e fez um lindo gol de fora da área. Ainda no primeiro tempo, o atacante quase fez outro golaço de longe e Cássio só torceu.

Sem Renato Augusto, preservado, e com Giuliano na meia e Rojas na ponta, o Corinthians foi dominado pela dinâmica do Bragantino no meio-campo. O Timão só assistiu os donos da casa.

Cenário se mantém

O Corinthians voltou com duas alterações para a etapa final: saíram Rojas e Yuri Alberto e entraram Giuliano e Felipe Augusto.

Mano tentou, mas o Red Bull Bragantino continuou imponente. Logo aos cinco minutos, Mosquera saiu livre e não conseguiu driblar Cássio antes de rolar para Helinho bater travado.

Aos 15, Mano Menezes abriu o time e tirou Fausto Vera para colocar Renato Augusto. Logo no primeiro lance, o camisa 8 bateu de canhota de fora da área e deu trabalho para Cleiton.

O Corinthians pareceu que poderia reagir com Renato em campo, mas não conseguiu. Aos 35, Maycon bateu cruzado e Cleiton espalmou. Um minuto depois, Gil cabeceou com perigo.

O Red Bull Bragantino seguiu com o controle do jogo e garantiu a vitória nos minutos finais, sem maiores sustos.

Lances importantes

Primeira grande chance. Aos 9 minutos, Juninho Capixaba cruzou, Eduardo Sasha cabeceou e o goleiro Cássio fez bonita ponte para encaixar.

Fominha. No minuto 22, Lucas Evangelista acionou Mosquera mano a mano com Fágner. Com Juninho Capixaba livre para bater, o atacante preferiu o drible e chutou torto.

1 a 0. Após escanteio curto, Helinho passou por Fábio Santos e acertou um chutaço no ângulo. Um golaço de fora da área no minuto 28.

De novo ele. Aos 37, Helinho chutou de novo de longe e a bola raspou o travessão de Cássio.

Cássio! No quinto minuto do segundo tempo, Mosquera saiu a cara a cara com o goleiro do Corinthians, tentou mais de um drible, mas se enrolou e rolou para Helinho bater em cima da defesa.

Finalmente. O Corinthians assustou nos minutos 35 e 36, com finalizações de Maycon e Gil.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 x 0 CORINTHIANS

Data: 5 de novembro de 2023 (domingo)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus-SP

Assistente 1: Neuza Inês Back-SP

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa- SP

VAR: Fabricio Porfirio de Moura-SP

Cartões amarelos: Helinho (Red Bull Bragantino) e Fágner e Gustavo Mosquito (Corinthians)

Público: 10.797

GOL: Red Bull Bragantino: Helinho, aos 28 minutos do 1T

Red Bull Bragantino: Cleiton, Hurtado, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Raul); Jadsom (Lucas Cândido), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho (Talisson), Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Fausto Vera (Renato Augusto), Maycon e Giuliano; Rojas (Pedro), Romero (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Mano Menezes

* SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)