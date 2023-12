Bragantino recebe rebaixado Coritiba no último jogo em casa; saiba onde assistir

O Red Bull Bragantino entra em campo neste domingo para se despedir de sua torcida em 2023. Às 18h30, o Braga recebe o Coritiba em seu último duelo no Nabizão pelo Campeonato Brasileiro.

Na sexta posição com 59 pontos, o Massa Bruta já está classificado para a Conmebol Libertadores 2024. Três pontos atrás do quinto colocado Grêmio e quatro atrás de Flamengo e e Botafogo, o time de Bragança Paulista quer somar seis pontos nas duas últimas rodadas para encerrar o Brasileirão no G4.

O treinador Pedro Caixinha não poderá contar com Eric Ramires e Alerrandro neste duelo. Ambos levaram cartão vermelho na partida contra o Fortaleza e cumprem suspensão automática.

Por outro lado, o comandante bragantino tem à disposição Léo Ortiz, Luan Cândido e Lucas Evangelista. Os três cupriram suspensão automática pelo terceiro amarelo na última rodada.

O Massa Bruta venceu o Coritiba por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão. Sorriso anotou o único gol da partida, no Estádio Couto Pereira.

O Coxa tem alguns desfalques. Na lateral esquerda, Jamerson está suspenso, enquanto Victor Luis está lesionado.

Com isso, Guto Ferreira não tem opções diretas para a função e deve optar pela entrada de mais um zagueiro na linha defensiva – Reynaldo ou Maurício Antônio.

No meio-campo, Bruno Gomes foi vetado, enquanto Sebastián Gómez volta de suspensão. Willian Farias é outra opção no setor. Já no ataque, Diogo Oliveira está fora, lesionado, e Edu deve ganhar a vaga.

Ficha Técnica

Bragantino

Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas ou Luan Cândido), Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Reynaldo (Maurício Antônio) e Kuscevic. Andrey, Sebástian Gómez (Willian Farias) e Matheus Bianqui; Marcelino Moreno, Edu e Robson.Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Onde assistir: Premiere

* Com Ascom/Bragantino e Ge