Bragantino perde para o Inter e fica distante da liderança da Série A

O Red Bull Bragantino não somou pontos na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (26), no Beira-Rio, o Massa Bruta perdeu para o Internacional por 1 a 0. Enner Valencia marcou o único gol da partida.

Com este resultado, o Braga permanece com 59 pontos, agora na sexta posição.

O próximo compromisso dos comandados do técnico Pedro Caixinha será na quinta-feira (30) diante do Fortaleza. O duelo será realizado no Nabizão, às 20h30.

O jogo

A primeira finalização do Braga na meta rival foi aos 11 minutos de partida. Lucas Evangelista recebeu de Juninho Capixaba e passou para Henry Mosquera na esquerda.

O atacante invadiu a área e bateu rasteiro, porém Rochet encaixou com tranquilidade.

Aos 26 minutos, Juninho Capixaba recebeu de Henry Mosquera na área e bateu na primeira trave, mas Rochet fez a defesa com o peito.

O Internacional abriu o placar aos 29 minutos com um gol de pênalti, convertido por Enner Valencia.

O Braga continuou buscando brechas na zaga rival, mas foi apenas no segundo tempo que o time paulista voltou a assustar o Internacional. Aos 6 minutos, Vitinho recebeu de Juninho Capixaba, cortou para dentro e bateu cruzado. O forte chute atravessou a área e saiu pela linha de fundo.

Aos 14 minutos, Vitinho recebeu de Sasha e bateu de fora da área, mas Rochet fez a defesa em dois tempos. Três minutos depois, Juninho Capixaba arriscou na lateral da grande área, mas o goleiro rival defendeu mais uma vez.

A equipe de Bragança Paulista obrigou o Internacional a recuar e se defender de todas as formas. Aos 42 minutos, Helinho arriscou pelo lado direito da grande área, mas Rochet encaixou mais uma vez.

A partir daí, nenhuma chance clara foi criada e o duelo terminou com derrota bragantina por 1 a 0.

Internacional 1 x 0 Red Bull Bragantino

Local: Beira-Rio;

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG;

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG;

Cartões amarelos: Mercado, Maurício e Rômulo (INT); Lucas Evangelista, Gustavinho, Jadsom, Léo Ortiz e Luan Cândido (Red Bull Bragantino);

Gol: Enner Valencia, aos 29min do 1ºT (Internacional).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Vitinho), Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires (Helinho), Juninho Capixaba e Lucas Evangelista (Bruninho); Sasha (Gustavinho) e Henry Mosquera (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny, Maurício (Nicolás Hernández), Bruno Henrique (Rômulo) e Wanderson; Lucca (Carlos de Pena) e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

* Ascom/Bragantino