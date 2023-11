Bragantino busca recuperação contra Fortaleza; saiba onde assistir

Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 30, pela 36ª rodada do Brasileirão. O jogo começa às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Bragantino está há quatro jogos sem vencer e ocupa a sexta colocação do Brasileiro, com 59 pontos.

O Massa Bruta quer se reencontrar com a vitória porque um triunfo o garante, pelo menos, na pré-Libertadores de 2024. Além disso, pode recolocar a equipe no G-4 e manter viva a chance de título.

O Fortaleza soma 45 pontos e está em 13º na tabela. O Leão já chegou a brigar por vaga na Libertadores na competição, mas agora tenta segurar a ida para Sul-Americana e se manter longe da zona de rebaixamento. O time vive sequência de 10 jogos sem vitória até aqui.

O Bragantino terá mudanças em relação ao time titular da última partida, em que foi derrotado por 1 a 0 pelo Internacional.

O zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o meia Lucas Evangelista receberam o terceiro amarelo e cumprem suspensão. No lugar de Léo Ortiz, há dúvida de quem assumirá a vaga. Luan Patrick, Lucas Cunha e Lucas Rafael disputam a posição.

No meio, Lucas Evangelista deve ser substituído por Eric Ramires. Por outro lado, o atacante Thiago Borbas volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada.

Vojvoda vai contar com o retorno de Lucero, que estava com contratura muscular no músculo posterior da coxa direita e ficou de fora do confronto com o Palmeiras.

Marinho é desfalque por suspensão e Romero não viajou com o time. Yago Pikachu e Guilherme devem completar o ataque. O time voltou a corresponder ofensivamente, mas precisa de ajustes defensivos para voltar a vencer.

Ficha Técnica

Bragatino

Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado), Léo Realpe, Luan Patrick (Lucas Cunha e Lucas Rafael) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Mosquera e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafimb (AL)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA) (PB)

Onde assistir: Premiere

* Com Ge