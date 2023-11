Bragantino bate Goiás e embola de vez briga no topo da tabela pelo título

O Bragantino está mais vivo do que nunca na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe de Pedro Caixinha venceu o Goiás por 2 a 0 fora de casa, nesta quinta-feira (2), chegou aos 55 pontos e ficou mais perto do líder Botafogo, que soma 59. Thiago Borbas e Talisson marcaram os gols do confronto.

O resultado deixa os paulistas na 3ª posição da tabela, atrás apenas dos cariocas e do Palmeiras – a equipe de Abel Ferreira, que avançou na quarta (1) aos 56 pontos, tem um jogo a mais em relação aos concorrentes. Grêmio (53), Atlético-MG (52) e Flamengo (50) completam o G6.

Os goianos, por outro lado, ampliaram o drama na luta contra o rebaixamento, já que o Vasco venceu o Cuiabá e ultrapassou o time comandado por Armando Evangelista.

Os times voltam a jogar em menos de uma semana. O Goiás encara o Coritiba no domingo (5), enquanto o Vasco tem clássico contra o Botafogo no dia seguinte.

COMO FOI O JOGO

Mesmo atuando como visitante, o Bragantino mostrou porque está na ponta do torneio e criou as melhores chances no início da partida. Lucas Evangelista errou o alvo aos dois minutos, e Sasha foi bloqueado por Lucas Halter pouco tempo depois.

O Goiás esboçou uma resposta, mas também falhou. Sidimar e Vinícius chegaram a assustar o goleiro Cleiton, mas também não capricharam na finalização.

Em meio às investidas dos mandantes, Realpe chegou a tomar cartão vermelho por atingir Allano e contou com a sorte: a expulsão foi cancelada por impedimento na origem da jogada.

A rede balançou, de fato, já nos minutos finais do 1° tempo: Helinho recebeu de Sasha e acionou Thiago Borbas, que se desvencilhou da marcação e abriu o placar ao superar Tadeu: 1 a 0.

Na etapa final, o Goiás, desesperado na tabela, saiu para o ataque e apostou na bola parada — mas parou em Cleiton. Em uma das melhores chance goiana, Matheus Babi obrigou o goleiro do Bragantino a fazer um milagre para evitar o empate. Guilherme Marques ainda acertou a trave aos 20 minutos.

O time paulista se aproveitou da ansiedade do adversário para aumentar e decretar a vitória: Talisson chegou a marcar aos 36 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O próprio jovem voltou a superar Tadeu pouco antes dos acréscimos, desta vez, sem irregularidade flagrada pela arbitragem: 2 a 0.

* BRUNO MADRID (SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)