FÓRMULA 1

Bottas lidera, mas Massa volta a se destacar em manhã de testes na Espanha

Homem mais rápido nos testes desta terça-feira no Circuito de Barcelona, na Catalunha, Felipe Massa manteve um bom desempenho na pista nesta quarta.

Apenas Valtteri Bottas, da Mercedes, superou o brasileiro da Williams – tanto em número de voltas quanto em tempo mais rápido.

Foto: Divulgação

Massa completou 63 voltas na Espanha e, com pneus ultramacios – os mais rápidos – cravou tempo de 1min19s420, enquanto Bottas, correndo com supermacios, terminou a sessão de treinos com 70 voltas dadas e 1min19s310 – melhorando a melhor marca da pista, batida por ele mesmo na primeira semana de treinos.

Ambos cederão seus carros para que Lewis Hamilton (Mercedes) e Lance Stroll (Williams) também possam testar.

Logo após os dois primeiros carros, Kimi Raikkonen foi bem e conseguiu conquistar o terceiro melhor tempo (1min20s406) com sua Ferrari de pneus macios. O campeão mundial completou 39 voltas.

Mesmo com cinco voltas a menos, Max Verstappen e a Red Bull terminaram com a quinta marca (1min20s432), correndo também com os macios.

Bicampeão mundial, Fernando Alonso colocou sua McLaren na pista espanhola e deu 27 giros no circuito catalão, terminando sem grande performance, com o último melhor tempo (1min23s041).

Quem também aproveitou a manhã de quarta foi o alemão Pascal Wehrlein, piloto da Sauber. Depois de perder a primeira semana de testes enquanto se recuperava de uma lesão sofrida durante um campeonato amistoso, Wehrlein aproveitou para completar 59 voltas e conhecer melhor seu novo carro. O jovem piloto fez o nono melhor tempo.

Confira os tempos do primeiro período de testes desta quarta:

1 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min19s310

2 Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min19s420

3 Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min20s406

4 Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min20s432

5 Nico Hulkenberg (ALE/Renault) – 1min21s213

6 Sergio Perez (/Force India) – 1min21s297

7 Carlos Sainz (/Toro Rosso) – 1min21s872

8 Romain Grosjean (FRA/Haas) – 1min22s428

9 Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) – 1min23s000

10 Fernando Alonso (ESP/McLaren) – 1min23s041