Botafogo vence Chape e encaminha permanência na elite

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira (27), na Arena Condá, e encaminhou a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Rhuan já no segundo tempo.

O time de Chapecó viu o iminente rebaixamento se tornar realidade.

É que com apenas 28 pontos, a Chape poderia chegar apenas aos 37 pontos, atual pontuação do Ceará, que levaria a melhor no número de vitórias. Portanto, o time conhece o primeiro rebaixamento da sua história.

O Botafogo, por sua vez, chega aos 42 pontos e pula para a 13ª posição, mas vê a distância para a zona de rebaixamento chegar a seis pontos. Praticamente livre de possibilidade de queda, o clube alvinegro volta a campo no sábado, quando receberá o Internacional, no Nilton Santos.

O JOGO

Botafogo e Chapecoense fizeram um primeiro tempo de um futebol muito pobre. As equipes mostravam muita dificuldade de chegar ao ataque, mas ambas buscavam a posse da bola. Quando a tinham, no entanto, não conseguiam furar o sistema defensivo do adversário.

O Botafogo só conseguiu acertar seu primeiro chute a gol no fim do primeiro tempo. Rhuan, em duas oportunidades, levou perigo ao gol de João Ricardo. Quando acertou a meta, mandou a bola sem força. Quando conseguiu força, não acertou o objetivo.

A Chape vivia situação parecida com a do Botafogo no jogo. Sem furar a defesa, tentou acertar chutes de longe. Nenhum deles, no entanto, levou perigo a Gatito Fernández. Somente no último lance do primeiro tempo é que os donos da casa assustaram. Eduardo fez boa jogada pela direita e cruzou para Roberto desviar dentro da área e mandar por cima da meta.

A Chapecoense tentou resolver a parada logo na volta do intervalo. No primeiro minuto, Renato dividiu com Fernando e abola explodiu na trave. Na sequência, Eduardo dividiu com Gabriel e o lance teve que ser checado pelo VAR, que não considerou pênalti.

O Botafogo parecia perdido com a pressão da Chapecoense na volta do intervalo. A pressão do adversário fez com que o clube alvinegro conseguisse um contra-ataque mortal. João Paulo arrancou e deu belo passe para Rhuan, que mostrou categoria e encobriu João Gabriel: 1 a 0.

Após sofrer o gol, a Chapecoense pressionou em busca do empate, já que a derrota oficializava seu primeiro rebaixamento na história. O time criava boas oportunidades, mas o tempo passava e a pressão aumentava.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Leirson Peng Martins e Michael Stanislau (RS)

VAR: Ramon Abatti Abel (SC)

Gol: Rhuan, aos 8min do 2º tempo

Cartões amarelos: Gabriel e Rhuan (BOT) Maurício Ramos e Bruno Pacheco (CHA)

CHAPECOENSE

João Ricardo; Eduardo, Douglas, Maurício Ramos (Camilo) e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Roberto (Arthur Gomes) e Renato (Gustavo Campanaro); Henrique Almeirda e Everaldo. T.: Marquinho Santos

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Fernando, Marcelo, Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo (Jean) e Alex Santana; Rhuan, Igor Cássio (Luiz Fernando) e Diego Souza (Vinicius Tanque). T.: Alberto Valentim