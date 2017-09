RODADA

Botafogo ‘se vinga’ e vence o Flamengo pelo Brasileirão

foto: divulgação/Botafogo

Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo mostrou outra atitude e venceu por 2 a 0 o Flamengo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que os alvinegros chegarem a 34 pontos e seguir na briga pelo G-6. Já os rubro-negros seguem com 35 e veem o rival chegar na classificação.

Após um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, o Botafogo aproveitou sua primeira chance na etapa final pra marcar, com Roger. Os alvinegros seguiram mais objetivos e marcaram o segundo, novamente com Roger para decretar a vitória no Nilton Santos.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Santos, novamente no Nilton Santos, no sábado. Já no domingo, o Flamengo vai encarar o Sport, na Ilha do Urubu. Antes disso, as duas equipes entram em campo por competições internacionais. Os alvinegros recebem o Grêmio pela Libertadores, enquanto que o Flamengo encara a Chapecoense pela Sul-Americana.

CRUZEIRO BATE CHAPE

Ainda com a memória no empate com o Flamengo, no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro foi até Santa Catarina e venceu a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Condá, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Cruzeiro na sexta colocação, com 34 pontos. O grupo catarinense está na zona de rebaixamento, com 25 pontos.

O triunfo na Arena Condá foi importante para o Cruzeiro. Um dos objetivos na temporada é ficar, pelo menos, entre os seis primeiros colocados. Diante disso, se não conseguisse a vitória, o Botafogo pegaria a posição do time celeste.

O Cruzeiro foi superior na maior parte do jogo. Os primeiros minutos da partida a Chape foi melhor, mas, depois, o time de Mano Menezes conseguiu igualar as ações em campo e passou a ter as condições ideais e foi melhor até o fim.

O Cruzeiro agora terá uma semana livre de trabalhos. Depois de muito tempo, o técnico Mano Menezes poderá descansar seus atletas e treinar melhor o grupo, sendo que o próximo duelo será no domingo, no Mineirão, às 19h (de Brasília), contra o Bahia. A Chape visita o Grêmio, no mesmo dia, às 16h.