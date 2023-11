Botafogo recebe o Santos para tentar retomar liderança; saiba onde assistir

Há sete jogos sem vencer, o Botafogo encara o Santos neste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro-2023.

É a primeira vez, desde a terceira rodada, que o Glorioso entra em campo sem depender apenas de si para ser campeão – no momento é o vice-líder, com 61 pontos, um atrás do Palmeiras, que joga contra o Fortaleza às 18h30, na Arena Castelão.

A equipe alvinegra volta a jogar no Estádio Nilton Santos após quase um mês, desde a fatídica derrota de virada para o Palmeiras por 4 a 3, no dia 1º. E, devido à queda absurda de rendimento do time, a torcida alvinegra não esgotou os ingressos pela primeira vez após 11 jogos seguidos. Apesar disso, o público deve girar na casa de 30 mil torcedores.

Além dos resultados ruins em campo, o clima também não é nada bom fora dele. Após o empate com o Fortaleza, a organizada Fúria Jovem fez ameaças e pichou os muros do estádio. John Textor respondeu nas redes sociais, e o próprio clube emitiu nota oficial repudiando o que classificou como “tentativa de intimidação”.

E tem mais problema. Em seu segundo jogo pelo Botafogo, Tiago Nunes não tem nenhum lateral-esquerdo à disposição: Marçal está machucado e Hugo, suspenso.

Insatisfeito com o rendimento do time, o treinador pode fazer muitas mudanças e até apostar num esquema com três zagueiros. Jogadores como Di Placido, Eduardo e Marlon Freitas podem ser barrados.

A apenas um ponto da zona de rebaixamento, o Santos está invicto há seis rodadas. Para o duelo deste domingo, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o capitão Tomás Rincón, que se lesionou nos treinos da seleção da Venezuela. Rodrigo Fernández deve entrar em seu lugar.

Ficha Técnica

Botafogo

Lucas Perri; Adryelson, Philipe Sampaio e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Eduardo (Marlon Freitas); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá – Técnico: Tiago Nunes.

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Braga; Rodrigo Fernández, Camacho, Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo – Técnico: Marcelo Fernandes.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Globo (menos MG e RS) e Premiere

* FogãoNET