Botafogo recebe o Cuiabá para se aproximar do título; saiba onde assistir

Após ter sido proibido de jogar pela CBF na rodada de meio de semana, o Botafogo chega descansado para encarar o Cuiabá neste domingo, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder com 59 pontos, o Glorioso tenta dar mais um passo para o título.

Caso vença o Cuiabá, o Alvinegro vai abrir nove pontos de diferença para o Palmeiras, novo vice-líder e que tem, antes da bola rolar, dois jogos a mais; dez pontos para o ex-vice-líder Red Bull Bragantino, que não jogará neste fim de semana; e 12 para Flamengo, que também “folga” neste domingo, e Grêmio.

O Botafogo terá pelo nono jogo seguido o Estádio Nilton Santos com todos os ingressos esgotados, e a torcida promete mais uma grande festa após o empate com o Athletico-PR no sábado passado, que teve uma série de problema de energia e só pode ser concluído no dia seguinte, com portões fechados – o clube disse que a questão já foi solucionada.

Para a partida de logo mais, o técnico Lucio Flavio não poderá contar com os atacantes Victor Sá, que cumpre suspensão, e Diego Costa, que sofreu uma entorse no tornozelo.

Luis Henrique deve ser o titular na ponta-esquerda, e no banco de reservas as novidades são o hondurenho Jacob Montes e o jovem Raí.

O Cuiabá vem de derrota em casa para o Corinthians na última quarta-feira, e poderá contar nesta noite com o retorno de Jonathan Cafú, que está emprestado pelo clube paulista. O técnico António Oliveira tem uma dúvida no ataque: Isidro Pitta (outrora especulado) ou Wellington Silva.

Ficha Técnica

Botafogo

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique – Técnico: Lucio Flavio

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Isidro Pitta (Wellington Silva), Deyverson e Clayson – Técnico: António Oliveira

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Onde assistir: SporTV e do Premiere

* Ascom FogãoNET